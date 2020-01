Am Chemnitzer Klinikum in Rabenstein hat bereits das 100. Baby des Jahres das Licht der Welt erblickt. Wie das DRK Krankenhaus mitteilte, wurde der "Jubiläumgast" am Dienstagabend begrüßt. Der Junge heißt Aron, wog bei der reibungslosen Geburt 3.660 Gramm und maß 50 Zentimeter.



Entgegen des Trends sinkender Geburtenzahlen blicke man an den DRK Krankenhäusern in Rabenstein und Lichtenstein auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurück, hieß es. Insgesamt wurden mehr als 2.300 Geburten gezählt. Vor einem Jahr war am 21. Januar war in der Klinik übrigens das 89. Kind zur Welt gekommen.