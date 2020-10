Mit sechs Fahrzeugen sind die Straßenkünstler in diesem Jahr auch im Umland unterwegs. An verschiedenen Spielorten der Region, zum Beispiel in Mittweida, Annaberg-Buchholz, Zwönitz und Zwickau, machen die Busse am Freitag und Sonnabend Station. Auch in Chemnitz werden verschiedene Stadtteile zum Spielplatz für die Künstler. Im gesamten Stadtgebiet soll für 30 bis 60 Minuten Straßenkunst "aus dem Hut gezaubert werden". Der Chemnitzer Kulturbürgermeister Ralf Burghardt begründete die Tour durch das Umland mit den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie und mit der Bewerbung von Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt. "Das soll der Appetithappen sein für 2025. Und insofern nehmen wir das Beste aus der Krise sozusagen, gehen in die Region, gehen in die Stadtteile und erfreuen die Menschen vor der Haustür mit Kultur." Daraus wolle man eine Brücke bauen für 2025. Dann sei es nicht nur eine Einladung an die Region, sondern eine internationale Einladung an alle Länder Europas.

In Chemnitz machten die Künstler auch in der Schönherr-Fabrik Station. Bildrechte: Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH/Anja Grams