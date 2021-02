Ab 2022 soll wieder eine Intercity bis Chemnitz fahren. Das schreibt die "Freie Presse" unter Berufung auf das sächsische Wirtschaftsministerium sowie den Verkehrsverbund Mittelsachsen. Demnach sollen morgens zwei Züge von Chemnitz über Freiberg und Dresden Richtung Berlin und Rostock starten, abends fahren die Züge zurück. Geplant ist eine Verlängerung der bisherigen IC-Linie Dresden - Rostock in Tagesrandlagen. Auf dieser Linie fahren seit 2020 Doppelstock-Triebwagen, die die Deutsche Bahn von der österreichischen Westbahn übernommen hatte.

Laut Zeitungsbericht sollen die Züge im Abschnitt Dresden - Freiberg - Chemnitz von Land und Verkehrsverbünden bezahlt werden und deshalb auch mit Nahverkehrstickets nutzbar sein. Einen eigenwirtschaftlichen Betrieb, wie für Fernverkehr üblich, lehnt die Deutsche Bahn bislang aus Kostengründen ab. Eine endgültige Entscheidung über die Verlängerung der Züge bis Chemnitz soll dem Blatt zufolge in diesem Frühjahr fallen.



In Thüringen gibt es ein ähnliches Modell. Dort werden Intercity-Züge aus Köln nach Gera ebenfalls vom Land bezahlt und sind in Thüringen mit Nahverkehrstickets nutzbar.