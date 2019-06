In Chemnitz beginnt am Mittwochabend das 5. Internationale Festival für zeitgenössischen Tanz. Fünf Tage lang treten an verschiedenen Orten in der Stadt internationale Künstler auf. Sie kommen unter anderem aus Frankreich, Schweden, Litauen und Südafrika. Das Festival soll die Bewerbung von Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025 unterstützen.