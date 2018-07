Hoffnung für den Sachsenring?

Hippold bestätigte am Montag im Gespräch mit MDR SACHSEN, dass sich ADAC und SRM nicht über eine Bankbürgschaft in Höhe von 3,8 Millionen für die Austragung des Rennens im kommenden Jahr einigen konnten. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer werde am Sonntag das Rennen am Sachsenring besuchen. "Das wird ein Zeichen setzen. Ich gehe auch davon aus, dass es dabei Gespräche zur Fortführung des Moto-GP über das Jahr 2018 hinaus geben wird." Der Freistaat habe die Strecke bereits in den vergangenen Jahren mit Millioneninvestitionen unterstützt. "Ich glaube, ein Bundesland, was da schon so weit gegangen ist, werden sie in Deutschland suchen können."