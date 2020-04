In Jahnsdorf im Erzgebirge gibt es Streit um die Zukunft des Containerdorfes für Asylbewerber in Pfaffenhain. 2015 hatte die Gemeinde Jahnsdorf nach heftigen Diskussionen einem fünfjährigen Vertrag mit dem Erzgebirgskreis für die Errichtung der Unterkünfte im Gewerbegebiet zugestimmt. Der Vertrag läuft nun aus, doch der Landkreis will an dem Containerdorf nunmehr unbefristet festhalten. Jahnsdorf lehnt das ab und will notfalls klagen.