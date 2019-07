Jean Schmiedel inmitten seiner Werke. Bildrechte: MDR/Anett Linke

"In der ersten Zeit bin ich früh augewacht und musste immer aufs Handy gucken, ob das auch alles wahr ist", erzählt Jean Schmiedel. Der Chemnitzer Künstler wird im September seine erste Einzelausstellung in New York haben. Bereits im letzten Jahr stellte der New Yorker Galerist Georges Bergès die Werke von Schmiedel in einer Gruppenausstellung aus und konnte alle verkaufen. Nun bekommt dieser nicht nur eine Einzelausstellung, sondern sogar die Eröffnungsausstellung der Herbstsaison. Hier präsentieren alle Galerien ihre wichtigsten Künstler. Nach der Ausstellung von Schmiedel wird der Galerist laut eigener Aussage Bilder zeigen, die Nick Carone und Jackson Pollock gemeinsam gemalt haben.

Entdeckt hat der Galerist den Chemnitzer Schmiedel in den sozialen Medien. "Zuerst war ich ein bisschen verhalten, als Georges sich gemeldet hat, weil ich dachte, vielleicht irgendein Spinner oder so. Aber dann habe ich mal seine Künstler, die er unter Vertrag hat, durchgecheckt und habe gemerkt, dass es wirklich eine sehr gute Galerie ist", so Schmiedel. Jeder Künstler träume von so einer Situation. "Innerhalb von einem Jahr bin ich vom 'no name', also wo mich keiner kannte in New York, jetzt zu seinem absoluten Favoriten in der Galerie geworden."

Die Kunst von Schmiedel ist für Bergès eine Reflexion der menschlichen Erfahrung. Kunst solle nicht dekorativ sein und Schmiedels Kunst wäre auch nicht dekorativ. "Manchmal, wenn man seine Arbeiten ansieht, fühlt man sich weniger allein. Manchmal, wenn man einen schlechten Tag hat, ist es nett zu sehen, dass jemand anders auch einen hat", so Bergès. "Ich bin bei Künstlern sehr wählerisch und suche mir die aus, die mich bewegen und die ich spannend finde."

Er wird einer der wichtigsten Künstler werden. Das ist erst der Anfang. Seine Bilder werden Millionen wert sein. Georges Bergès über Jean Schmiedel

"Ich war noch nie in New York, noch nicht mal als Tourist. Das ist ein ganz anderer Planet für mich", erzählt Schmiedel. Sein Galerist lädt ihn zur Eröffnung der Ausstellung ein und stellt ihm dafür sogar ein eigenes Apartment. Doch zuerst müssen die beiden am Donnerstag die Bilder aussuchen, die gezeigt werden sollen. 20 bis 25 Bilder werden am Freitag in zwei Kisten verpackt und am Montag von der Spedition abgeholt. Die Zollbestimmungen seien ein ziemlicher Aufwand, eben deutsche Bürokratie, so Schmiedel.

Jean Schmiedel Jean Schmiedel wurde 1963 in Karl-Marx-Stadt geboren und arbeitete bis 1982 als Maurer. Nach einem schweren Verkehrsunfall 1982 und einem Jahr Krankenhausaufenthalt entstanden erste künstlerische Arbeiten. 1984 hatte er seine erste Ausstellung im "Schwarzen Cafe" in Chemnitz.

Bisher hat sich an Schmiedels Leben nicht allzuviel verändert. Um mehr Platz für seine Arbeiten zu haben, hat er im letzten Jahr eine Fabrikhalle angemietet. Und vor zwei Tagen hat er noch einmal eine Etage mit 170 Quadratmetern dazugemietet. "Auch die wird sehr bald mit Bildern voll sein", sagt er. In diesem Monat habe er bereits 37 Bilder gemalt. "Von den Ideen her könnte ich am Tag 20 Bilder malen. Ich brauche mich bloß kurz hinsetzen, dann habe ich immer sofort Bilder vorm Auge."

Angesprochen wird er inzwischen oft. Einige Leute seien stolz, dass es jemand vom Chemnitzer Sonnenberg nach New York geschafft habe und dort erfolgreich sei. Doch es gäbe auch Neid. Nach den ersten Berichten über die Gruppenausstellung in New York habe jemand sein Atelierfenster bespuckt.

In Person haben sich der New Yorker Galerist und der Chemnitzer Künstler am Mittwoch zum ersten Mal getroffen. "Durch die sozialen Medien hatte ich aber bereits das Gefühl ihn zu kennen, wir haben immer kommuniziert", erzählt Bergès. In Chemnitz ist er zum ersten Mal. Auf den ersten Blick sei die Stadt für ihn sehr klein.

Aber am Ende des Tages hat Chemnitz Jean hervorgebracht und deswegen finde ich Chemnitz toll. Georges Bergès

Schmiedels Werke sind in Chemnitz weder in Museen noch in den großen Galerien zu finden. Sie hätten bisher kein Interesse an seiner Arbeit, sagt er. "Ich habe in Chemnitz über 50 Ausstellungen gemacht, aber eben nicht in den großen Galerien", sagt Schmiedel. Allerdings besäße die Ermitage in Sankt Petersburg einige seiner Bilder. Und in 20 bis 25 Ländern sei er auch in privaten Kollektionen vertreten. Nach New York ist auch längst nicht Schluss: Georges Bergès wird zwei weitere Galerien in Berlin und Kopenhagen eröffnen. Und als Eröffnungsausstellung will er in beiden Jean Schmiedel zeigen.

