Die jüdische Gemeinde in Chemnitz Die Jüdische Gemeinde in Chemnitz besteht seit 1875. Am 7. März 1899 wurde die Synagoge am Stephansplatz auf dem Kaßberg eingeweiht. Zu diesem Zeitpunkt zählte die Gemeinde über 1.000 Mitglieder. Im Jahr 1923 war diese Zahl auf 3.500 angewachsen.



Im Zuge der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurde die Synagoge am Stephansplatz vollständig zerstört. Es sollte 64 Jahre dauern, bis es in Chemnitz wieder eine Synagoge gab.



1942 wurden alle jüdischen Einwohner von Chemnitz in die Vernichtungslager deportiert. Im September 1945 begannen 57 zurückgekehrte Mitglieder mit dem Wiederaufbau der Jüdischen Gemeinde. Am 24. Mai 2002 wurde schließlich die neue Synagoge in der Stollberger Straße eingeweiht. Heute sind es 550 Mitglieder.