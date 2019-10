"Wozu in die Ferne schweifen, sieh, das gute liegt so nah" heißt es bei Goethe. Bei Celine Lubojanski kommt beides zusammen. Die 21-jährige Unternehmerin betreibt ein Geschäft für erzgebirgische Volkskunst und exotischen Kaffee in Neukirchen unter einem Dach. Die beiden Unternehmen hat sie vor drei Jahren von ihrem erkrankten Vater übernommen. Damals hatte sie gerade das Abitur in der Tasche und war plötzlich Jungunternehmerin mit sieben Angestellten und mehreren Pauschalkräften. "Aber gedrängt hat mich niemand dazu. Sonst hätte das auch nicht funktioniert", betont sie.