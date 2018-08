Dresdner JVA-Beamter veröffentlichte Haftbefehl im Internet

Hintergrund Ein Foto des mutmaßlichen Haftbefehls war in sozialen Netzwerken aufgetaucht und weiterverbreitet worden, unter anderem auf der Facebook-Seite des Dresdner "Pegida"-Mitbegründers Lutz Bachmann.



In Chemnitz war in der Nacht zum Sonntag am Rand des Stadtfestes ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Zwei mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Syrer, sitzen in Untersuchungshaft. Nach dem Vorfall riefen rechte Gruppen zu einem Aufzug auf. Am Sonntag soll es dabei zu Hetzjagden auf ausländisch aussehende Menschen gekommen sein. Der Opferberatungsstelle Chemnitz zufolge wurden nach eigenen Angaben sieben Übergriffe gemeldet.



Am Montag mobilisierten zum Teil gewaltbereite Rechte rund 5.000 Demonstranten. Die rund 600 Polizisten im Einsatz hatten Mühe, sie von den rund 1.000 Gegendemonstranten zu trennen. Nach Polizeiangaben gab es 20 Verletzte.