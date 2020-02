Doppeltes Glück im Tierpark Chemnitz: Gleich zwei Bennettkänguru-Weibchen haben Nachwuchs. Wie der Tierpark mitteilte, sind die Jungtiere einige Monate alt. Das genaue Alter kann nicht bestimmt werden, da die Geburt der Kängurus unbemerkt vonstatten geht. Der winzige Nachwuchs versteckt sich sofort im Beutel, saugt sich an einer Zitze fest und wird erst viel später bemerkt.

Der jüngste Nachwuchs in Chemnitz ist aber inzwischen so groß, dass er hin und wieder schon aus dem Beutel lugt. Bis sie die "Mutterstube" ganz verlassen, dauert es noch ein wenig. Und selbst wenn die Babys nicht mehr in den Beutel passen, werden sie noch gesäugt, bis sie etwa ein Jahr alt sind.