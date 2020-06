Veranstaltungsbranche in Deutschland Nach Angaben der "Initiative für die Veranstaltungswirtschaft" beschäftigen 321.000 Unternehmen in der Branche in Deutschland mehr als drei Millionen Menschen. 2019 hatten die Firmen 2,9 Millionen Veranstaltungen verschiedener Größe mit mehr 826 Millionen Besuchern organisiert. Der Umsatz betrug den Angaben zufolge im vergangenen Jahr fast 211 Milliarden Euro. Neben Messe- und Bühnenbauern sowie Caterern gehören auch Ton- und Lichttechniker und Schausteller zu der Branche, die insgesamt 154 Zweige umfasst.