Cartoon-Zeichner Rainer Bach 1985 in seinem Atelier in Karl-Marx-Stadt. Bildrechte: dpa

Presse-Agentur am Mittwoch in Chemnitz sagte. Zuerst hatte die "Freie Presse" über Bachs Tod berichtet.

Rainer Bach wurde 1946 in Freital geboren. Er überraschte seine Lehrer bereits im Alter von sechs Jahren mit Karikaturen im Lesebuch. Nach einer Ausbildung zum Plakatmaler studierte er an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Später arbeitete er freiberuflich. Von 1979 an war er auf nationalen und internationalen Cartoonfestivals präsent. 2015 nahm Kosmonaut Gennadi Padalka eine Zeichnung Bachs mit zur Internationalen Raumstation ISS ins Weltall. Padalka hatte sich den Cartoon eines Froschs im Raumanzug von einem Raumfahrt-Sammler in Mittweida ausgeliehen.