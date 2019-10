Katarina Witt sieht ihre Herkunft aus dem Osten als Vorteil an. Sie fühle sich durch ihre DDR-Vergangenheit freier und toleranter als viele Frauen im Westen. "Wo manche West-Frau in meiner Generation noch damit kämpft, was ihre Elterngeneration sich erobern musste, merke ich, dass ich viel freier, viel unabhängiger, viel liberaler, viel toleranter sein kann", sagte der einstige Eislaufstar dem "Tagesspiegel".