In Chemnitz hat die Feuerwehr am Dienstag ein kleines Kätzchen aus einer misslichen Lage befreit. Lilli war bereits eine Woche aus der Wohnung ihrer Besitzerin verschwunden. Die fünf Monate alte Katze hatte sich in einen etwa zehn Zentimeter breiten Spalt zwischen zwei Wohnhäusern gewagt. Weil die Lücke an den Enden aber noch schmaler war, kam sie dort nicht mehr heraus.