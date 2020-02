Sie wollte hoch hinaus - und übernahm sich etwas. Auch Katzen ist das nicht fremd. Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr in Chemnitz zur Tierrettung anrücken, um das verstörte Tier von einem Hausdach zu holen. Die Rettung gestaltete sich anfangs recht schwierig, da die Katze floh. Der Besitzer musste mit Engelszungen in himmlischer Höhe auf seine Miez einreden. Mit einem beherzten Griff packte er sie schließlich und brachte sie im Drehkorb der Feuerwehr sicher zu Boden.