Obwohl angesichts der großen Hitze ein Ansturm auf die Freibäder zu erwarten ist, kann die Stadt Chemnitz die Öffnungszeiten ihrer Einrichtungen nicht verlängern. Die Freibäder in Gablenz, Einsiedel, Wittgensdorf und Bernsdorf müssen 18 Uhr schließen, weil es an Personal fehle, hieß es heute auf MDR-SACHSEN-Anfrage aus dem Rathaus. Dies hänge damit zusammen, dass momentan die Hallenbäder noch geöffnet seien und dort der Schul- und Vereinssport sichergestellt werden müsse. Es werde jedoch geprüft, ob in Einzelfällen die Öffnungszeiten der Freibäder bis 19 Uhr verlängert werden können. Mit Ferienbeginn haben die Chemnitzer Freibäder dann bis 20 Uhr geöffnet.