Die Bürgerinitiative Gablenz hat am Dienstag im Sächsischen Landtag eine Petition gegen die Errichtung einer Deponie in der ehemaligen Kiesgrube überreicht. Seit April haben die Aktivisten 3.122 Unterschriften gesammelt.

Laut Bürgerinitiative sollen in der ehemaligen Kiesgrube in Gablenz Ablagerung von u.a. 1,85 Millionen Tonnen Bauschutt sowie Asbest geplant. Dafür müsste der Boden der Halde speziell abgedichtet werden. Denn von den geplanten Abfallstoffen sind zwei Drittel stark Grundwassergefährdend. Die Anwohner befürchten zudem, dass die Gefahr von Hochwassern steigt, da der Regen in dem im Tal liegenden Ort Gablenz abgeleitet werden soll. "Wir sind in den letzten Jahren schon oft von Hochwasser betroffen gewesen, wenn Starkregenereignisse waren", erzählt Maren Clemen von der Bürgerinitiative.