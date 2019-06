Kinderkunst auf dem Theaterplatz Chemnitz

Die Kinder aus der Kindertagesstätte Krabbelkäfer zeigen stolz ihre Kunstwerke. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Aufgeregt zeigen die Kinder aus der Kindertagesstätte Krabbelkäfer ihre Kunstwerke auf dem Theaterplatz Chemnitz. Ein Segelschiff neben einem russischen U-Boot und einem Mädchen, das einen Schatz sucht, der von einer Giraffe bewacht wird. Insgesamt 200 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren aus kommunalen Kindereinrichtungen hatten am Dienstag die Gelegenheit, den Theaterplatz mit Kreide anzumalen.

Bereits zum dritten Mal fand das Kinderkunst-Open-Air in Zusammenarbeit mit den Kunstsammlungen Chemnitz statt. "Uns ist die Kopplung mit den Kunstsammlungen ganz wichtig", erklärt Sylvia Lange-Rathaj, Fachberaterin im Amt für Jugend und Familie. Etwa zwei Wochen zuvor waren die Kinder in Gruppen mit Kunstspädagoginnen in der Ausstellung der Kunstsammlungen gewesen und hatten sich dort jeweils eins von drei Bildern der Romantik näher angeschaut.

"Es ging darum, sich die Bilder in Ruhe anzuschauen, Details zu entdecken und sich dazu Geschichten zu überlegen", sagt Anna Peplinski, eine der Kunstpädagoginnen. Die Kinder aus der Kindertagesstätte Krabbelkäfer haben sich das Bild eines Segelschiffs von Caspar David Friedrich einmal genauer angesehen und sich davon für ihre eigenen Kunstwerke inspirieren lassen. Schon in der Ausstellung fertigten sie Skizzen an, die sie dann am Dienstag auf dem Theaterplatz als Vorlage nahmen.

Giraffen auf der Pirateninsel

"Den Kindern soll so auch niederschwellig der Zugang zu Kunst und Museen gegeben werden", so Peplinski. "Für viele war es der erste Museumsbesuch." Die Kinder sind sichtlich begeistert und erzählen Geschichten von Piraten und Schatzsuchen. Warum sich auf vielen Bildern auch Giraffen finden, erklärt ein Mädchen so: "Es wurde auch was von einer Insel und Tieren erzählt und meine Schwester hat in ihrem Zimmer ein Bild von einer Giraffe."

Jeder kleine Künstler hatte einen Quadratmeter auf dem Theaterplatz und bunte Straßenmalkreide zur Verfügung. So entstanden 200 Quadratmeter Kunst. "Am Schluss haben sich auch alle Gruppen noch die Kunstwerke der jeweils anderen angeschaut. Wie eine kleine Straßenvernissage", freut sich Lange-Rathaj. Auch im nächsten Jahr soll das Projekt wieder stattfinden. Und solange können bis zum nächsten Regen die Kunstwerke der kleinen Künstler und Künstlerinnen besichtigt werden.