Die Gruppe richtet sich an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, die einen Verlust erlitten haben. Das Angebot ist vorrangig für Kinder aus dem Erzgebirgskreis gedacht. Parallel dazu wird eine Betreuung der Eltern angeboten. "Oft trauen sich die Kinder in der Familie nicht, Fragen zu stellen oder offen zu trauern", so Herrmann. Das läge daran, dass die Kinder die Trauer der Eltern spüren und sie nicht vergößern wollen. Die Kindertrauergruppe soll ein geschützter Raum werden, in dem die Kinder traurig sein können, aber auch andere Kinder treffen, denen es genauso geht.

Bis zu zehn Kinder sollen in der ersten Trauergruppe Platz haben. Zwei feste Anmeldungen gibt es bereits. Bei dem Informationsabend am Mittwochabend haben Interessierte die Möglichkeit, die Trauerbegleiter kennenzulernen, die Räume zu besichtigen und Fragen zu stellen. "In so einer schweren Zeit ist es ja auch eine Sympathiefrage zwischen den Beteiligten", so Dana Herrmann.



In Dresden betreiben die Johanniter bereits seit vergangenem Jahr ein Trauerzentrum speziell für Kinder und Jugendliche.