In Chemnitz ist am Sonnabend ein mit Paketen beladene Kleintransporter offenbar in einen überfluteten Straßengraben gerutscht. Nach Angaben von Augenzeugen wollte der Fahrer einem entgegenkommenden Pkw ausweichen. Auf der teilweise durch Schmelzwasser überfluteten Straße war für ihn der Seitengraben nicht zu erkennen. Der Kleintransporter rutschte mit der Beifahrerseite in den überfluteten Graben und fuhr sich im tiefen Wasser fest. Die Feuerwehr sperrte zunächst die Straße. Ein Abschleppdienst holte das Auto wieder auf die sichere Fahrbahn. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Feuerwehr sperrte die Straße für die Bergung des Transporters. Bildrechte: haertelpress/Harry Härtel