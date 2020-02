Die "Parents for Future" Chemnitz riefen eine Petition zur Ausrufung eines Klimanotstandes in der Stadt ins Leben.

Bildrechte: MDR/Anett Linke

Der Antrag in Chemnitz einen Klimanotstand auszurufen, ist am Mittwoch vom Stadtrat abgelehnt worden. Mehr als 4.000 Unterschriften hatten die "Parents for Future" Chemnitz, die Initiatoren der Petition, gesammelt. Gemeinsam mit "Fridays for Future" hielten sie am Mittwochnachmittag eine Kundgebung mit rund 40 Teilnehmern vor dem Rathaus ab, um den Stadträten die Dringlichkeit des Antrags zu verdeutlichen.