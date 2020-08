Klimaschutz ist für die Deutschen trotz Corona die mit Abstand dringendste politische Aufgabe. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des in Chemnitz ansässigen Energiedienstleisters EnviaM, die am Donnerstag vorgestellt wurde. So meinen rund 40 Prozent der Befragten, dass bei der Bekämpfung des Klimawandels rasch etwas passieren müsse. Mit Abstand folgen danach die Bedeutung der sozialen Absicherung und der Erhalt von Arbeitsplätzen.