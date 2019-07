Das Klinikum Chemnitz wird Praxispartner für den neuen Modellstudiengang Humanmedizin in Sachsen. Laut Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch sollen die ersten Studenten bereits zum Wintersemester 2020/21 in Chemnitz beginnen. Der Lehrplan für den stark praxisbezogenen Modellstudiengang werde derzeit entwickelt.

Das Klinikum kooperiere dabei mit der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden, dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Dresden International University (DIU). Der Studiengang soll nach Angaben des sächsischen Ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz sehr praktisch ausgerichtet werden. Ziel sei es, den Ärztenachwuchs "in die lokalen Strukturen zu integrieren", die Mediziner nach ihrer Ausbildung in der Region zu halten und damit den Ärztemangel abzufedern. Pro Jahr sollen 50 Medizinstudenten in Chemnitz anfangen.