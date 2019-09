Für die Spendenaktion "17 Tage! 17 Essen!" beim Schlesischen Christkindlmarkt in Görlitz werden noch Kochteams gesucht. Ein Team kann aus Freunden, Mitarbeitern oder Vereinskollegen bestehen. Die Bewerbung mit der Angabe des Gerichts, das gekocht werden soll, ist an die Organisatoren des Weihnachtsmarktes bei der Europastadt GmbH zu richten. Bei der Vorbereitung der 30 bis 50 Portionen gibt es Unterstützung. Der Erlös wird gespendet. Die Aktion findet zum fünften Mal statt - in diesem Jahr vom 6. bis zum 22. Dezember.