Frau Köditz, am Montag beginnt der Prozess gegen die Gruppe "Revolution Chemnitz". Ist diese Gruppe für Sie lediglich ein Einzelfall oder eher die Spitze eines Eisbergs?

Das ist für mich die Spitze des Eisberges. Wenn ich mir überlege, dass wir seit 2011, mit dem Bekanntwerden des NSU, in Sachsen nach "Oldschool Society" und der "Gruppe Freital" jetzt die nächste rechtsterroristische Gruppierung haben, dann sage ich mir: Wir haben hier ein echtes Problem in Sachsen.

Ist Sachsen besonders rechts im Vergleich zu anderen Bundesländern?

Im Augenblick sieht es definitiv so aus. Da können wir leider nicht dran vorbeireden. Man sieht aber auch sehr deutlich, dass es in Sachsen im Verlauf der letzten Jahrzehnte auch entsprechende Rahmenbedingungen gegeben hat, die es so in anderen Ländern nicht gab. Insofern muss man leider feststellen, Sachsen ist im Augenblick in dieser Hinsicht wirklich das schlimmste Land in Deutschland.

Was sind Ihrer Ansicht nach die Ursachen dafür?

Das ist einmal die Verharmlosung des Problems über Jahrzehnte hinweg. Dann kommt in Sachsen die Extremismusdoktrin hinzu. Das heißt, wenn ich über Rassismus sprechen will, kommt sofort jemand und sagt: Ja, und was ist mit den linken Chaoten in Leipzig? Also man kommt nicht dazu, sich dem Thema intensiv zu stellen. Außerdem haben wir ein Problem mit unseren Sicherheitsbehörden, was das Erkennen von Strukturen und Vernetzungen betrifft.

Man will die Zusammenhänge und Vernetzungen nicht erkennen. Und andererseits dauert das alles ewig lange. Kerstin Köditz Landtagsabgeordnete der Linken

Was müsste denn die Landesregierung hier ändern?

Wir als Linke fordern seit Jahren ein Gesamthandlungskonzept. Also Prävention und Repression. Schauen Sie doch mal wie lange die Prozesse dauern, bei "Sturm 34" oder der "Freien Kameradschaft Dresden". Auf der anderen Seite ist es sehr kompliziert, diese Themen als Bildungsinhalt zu etablieren, sowohl in der Schule als auch in Wissenschaft und Forschung. Oder auch die Frage, welche Begegnungsmöglichkeiten habe ich denn im ländlichen Raum? Wie kann ich die Zivilgesellschaft stärker machen? Also die Palette ist riesengroß.

Sicher, die Palette ist groß. Aber die ist doch auch schon lange bekannt.

Ja, das ist ja das Problem. Es wird von den Behörden in Sachsen nichts getan! Ich habe immer wieder das Gefühl, dass man rechts blind ist. Man will die Zusammenhänge und Vernetzungen nicht erkennen. Und andererseits dauert das alles ewig lange. Wenn der Generalbundesanwalt ermittelt, dann geht es relativ zügig. Wenn nur sächsische Behörden zuständig sind, wie bei "Sturm 34" oder der "Freien Kameradschaft Dresden", dauert es ewig. Der Überfall von Rechten in Leipzig-Connewitz, der war im Januar 2016, da laufen jetzt noch die Prozesse.

Ist das Unfähigkeit oder Unwilligkeit?

Diese Frage muss sich das sächsische Innenministerium und Justizministerium stellen.

Wie erklären Sie sich, dass die Gesellschaft so nach rechts gedriftet ist in den letzten Jahren?

Für mich ist sie nicht wirklich nach rechts gedriftet. Die Einstellungen waren immer da. Wenn ich mir Studien aus den 1990er- oder 2000er- Jahren anschaue, dann kam da immer raus, dass 20 oder 25 Prozent zu rechtsextremen, rassistischen Einstellungen neigen. Jetzt ist es nur öffentlich geworden. Und die sogenannten sozialen Medien haben sicher auch zu einer Verrohung beigetragen.

Hätte 2015 vielleicht eine klügere Politik geholfen? Denn das Flüchtlingsthema hat ja offenbar für die AfD und die Rechtsextremen wie ein Jungbrunnen gewirkt.

Ich glaube, das ist die falsche Frage. Man muss sich anschauen, was kam danach. Also, wie war man darauf vorbereitet, Geflüchtete aufzunehmen? Wie viele Unterkünfte sind vorhanden gewesen? Wie hat man die Kommunen darauf vorbereitet? Welche Angebote für Qualifizierung und Deutsch lernen gab es? Und dazu ist uns noch die Sparpolitik der Jahre zuvor auf die Füße gefallen. Geld war ja da, aber Sachsen wollte beim Sparen Musterschüler sein. Da sind halt viele Probleme zusammengekommen.

Und diese Fehler haben nicht zum Erstarken der Rechten geführt?