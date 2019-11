Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist in der Nacht zum Sonntag in Chemnitz ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bekam das Opfer einen spitzen Gegenstand in den Bauch gerammt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihm und ermittelt zum genauen Tathergang.