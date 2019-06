Komsa erweitert Werk in Hartmannsdorf

Der in Hartmannsdorf bei Chemnitz ansässige IT-Dienstleister Komsa AG baut ein neues Werksgebäude. Wie das Unternehmen am Montag informierte, werden hier künftig Tablets für Fahrzeuge eines deutschen Herstellers konfiguriert und direkt zur Serienfertigung geliefert. Der Neubau soll im Frühjahr 2020 fertig sein. Für das einstöckige 700 Quadratmeter umfassende Gebäude werden rund 1,8 Millionen Euro investiert. Der Neubau sei notwendig, um die in Hartmannsdorf speziell für den Autohersteller konfigurierten Tablets über längere Zeit sachgerecht zu lagern, hieß es. So könnten sie direkt ans Band des Autokonzerns geliefert werden.