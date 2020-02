Lange haben alle Fans des Kosmonaut-Festivals auf eine Ankündigung gewartet. Jetzt ist es offiziell: Das Festival wird nicht mehr stattfinden. "Das Kosmonaut-Festival verabschiedet sich. Das Kosmonaut-Festival ist Geschichte", schrieben die Veranstalter auf Facebook. "In der jetzigen Zeit müsste sich das Kosmonaut-Festival (um zu überleben) jedoch so verändern, dass es in unseren Augen seine Identität verlieren würde und somit einfach nicht mehr dasselbe Festival wäre."