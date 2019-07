Auch die Basketballer der Niners Chemnitz haben sich für das Kosmos ein besonderes Highlight überlegt: Auf dem Basketballplatz an der Haase-Fabrik wird ein Spiel unter dem Motto "Ballers meet Music" ausgetragen. Mit dabei sind unter anderem die Profi-Basketballer Malte Ziegenhagen und Robin Lodders, Felix und Karl von Kraftklub, Leichtathlet Max Heß und Philipp von der Band Milky Chance. "Am Ende wollen wir die Teams ein bisschen durchmischen, sodass auf beiden Seiten ein paar Basketballprofis, ein paar Musiker und ein paar andere Sportler dabei sein werden", erzählt Matthias Pattloch, Pressesprecher der Niners.

"Für uns war es selbstverständlich, an dem Ereignis teilzunehmen, was die ganze Chemnitzer Innenstadt erfasst und auch beleben soll", sagt Claus über die Teilnahme am "Kosmos". Das sei auch das, was die Filmnächte möchten: Kulturangebote in der Innenstadt zu schaffen für eine breite Zielgruppe.