Kosmos-Festival in Chemnitz Ludwig: "Es sind alle eingeladen, die Haltung zeigen wollen"

Zehn Monate nach dem Erfolg des Konzerts #wirsindmehr in Chemnitz gibt es eine Fortsetzung. Am heutigen Donnerstag wird die gesamte Innenstadt beim Festival "Kosms Chemnitz - Wir bleiben mehr" zur Bühne für Musik, Sport und Unterhaltung. Ab mittags sind neben Auftritten unter anderem von Herbert Grönemeyer, Tocotronic oder Rapper Alligatoah auch Lesungen, Podiumsdiskussionen, Sportevents und Vorführungen an 40 Spielorten geplant.