2017 ging in Chemnitz ein neuer Förderpreis an den Start: "Kreativraum Chemnitz" oder kurz "Krach". Elf Gewinner wurden 2018 ausgewählt. Sieben von ihnen haben den mietfreien Raum bereits bezogen oder beziehen ihn in naher Zukunft. Ein Projekt ist aus Finanzierungsgründen eingestellt worden, eins hängt aus räumlichen Gründen noch in der Schwebe und zwei Projekte haben einen anderen, für ihr Projekt besser passenden Raum außerhalb von "Krach" gefunden.

"Gut gelaufen ist aus unserer Sicht besonders, dass dieses Programm einen Fokus auf die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Stadt und weit darüber hinaus gelegt hat", sagt Frank Schönfeld von der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE), der "Krach" betreut. Zudem böte Krach eine Plattform zur aktiven Vernetzung der Akteure untereinander und mit den jeweiligen Vermietern, der Wirtschaft sowie weiteren Kooperationspartnern.

"Die Gewinnung von Partnern, Unterstützern und Sponsoren ist eine Zielstellung, die noch mehr in den Fokus rücken muss, um das Förderprogramm weiter ausbauen zu können", so Schönfeld. In der zweiten, aktuell laufenden Runde von "Krach" gab es Änderungen am Bewerbungsverfahren. Außerdem gibt es dieses Mal als Startkapital 5.000 Euro statt 2.500 Euro zu gewinnen.

Mario Haustein von Natürlich Kreativ in seinem Laden auf dem Brühl. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Sobald man den Laden "Natürlich kreativ" betritt, riecht es intensiv nach frischem Holz. "Das sind die Regale", erzählt Mario Haustein schmunzelnd. Die Eröffnung feierten sie auf dem Brühl erst Ende Juni 2019. Fast ein Jahr nachdem sie bei "Krach" gewonnen haben. Schwierigkeiten gab es viele. "Zuerst hat es sehr lange gedauert, bis wir einen Mietvertrag bekommen haben", so Haustein. Dann habe dieser noch abgeändert werden müssen, da er nicht zum Konzept des Ladens gepasst habe. "Und dann hat es noch sehr lange gedauert, bis die Handwerker fertig waren."

Doch nun hat der Projektladen seine Türen geöffnet und bietet zwei Teile. Zum einen wird nachhaltiges Kreativ- und Bastelmaterial verkauft. Zum anderen kann man im hinteren Teil, auch spontan, eigene Dinge basteln, zum Beispiel Stiftehalter oder Zwerghäuser. Das Bastelangebot richte sich ausdrücklich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Zukünftig sollen auch Workshops angeboten werden.

Den Raum haben Mario Haustein und seine Partner für drei Jahre mietfrei, danach wird die Miete schrittweise angehoben. Das Startkapital haben sie komplett investiert. "Der Vermieter hat die Lampen, die an der Decke verschraubt sind, nicht bezahlt. Dafür und für die Kaution haben wir das Geld genutzt", sagt Haustein. Prinzipiell würde er "Krach" weiterempfehlen. Es wäre schwer, die Anlaufphase durchzuhalten, wenn man Miete zahlen müsste. Im Nachgang zum Wettbewerb fühlt er sich aber nicht gut betreut. "Die Netzwerkunterstützung, die uns versprochen wurde, fand nicht statt." Gerade beim Thema Öffentlichkeitsarbeit hätte er sich Unterstützung gewünscht. "Schade fand ich es auch, dass sich nicht regelmäßig jemand gemeldet hat, um zu schauen, wie es bei uns vorangeht. Auch zu unserer Eröffnung war niemand von 'Krach' da."

Andre Zimpel von "Unknown Basics" vor seinem Laden auf dem Brühl. Bildrechte: Unknown Basics

Noch sieht Andre Zimpels Laden am Brühl etwas ungenutzt aus. "Unknown Basics" heißt seine hochwertige Streetwear-Marke, die hier verkauft werden soll. "Ich mache gerade noch einen Förderungsantrag fertig. Die Kostenvoranschläge von Handwerkern einzuholen hat sehr lange gedauert", erzählt Zimpel. Die Regale für seinen Laden will er nämlich extra anfertigen lassen, genau wie die Lampen. Der vordere Raum ist ganz in schwarz gestrichen. Hier sollen zukünftig die Sachen ausliegen. "Ich produziere in kleiner Stückzahl und produziere auch nicht nach. Wenn es ausverkauft ist, ist es ausverkauft."

Die Schnitte macht für ihn ein Modedesigner aus Berlin. "Unknown Basics definiert sich hauptsächlich über die Farbe und die Qualität. Ich hatte Flieder, sechs Monate bevor alle anderen Flieder gemacht haben", sagt Zimpel. Er verkauft seine Mode online sogar bis nach Los Angeles. Künstler und Sportler fragen bei ihm an, ob sie seine Sachen tragen dürfen. Unter ihnen zum Beispiel Felix von der Band Kraftklub und Casper. Der Fokus wird auch weiterhin auf dem Onlineverkauf liegen. Er wolle seine Marke so global wie möglich aufbauen.

Den Laden bekommt er zwei Jahre mietfrei. Im dritten bis fünften Jahr steigert sich die Miete, sodass er erst im sechsten Jahr voll zahlen muss. Neben einem Lager hat er hier noch einen weiteren Raum zur Verfügung. "Ich möchte eine Agentur für Webdesign und Social Media gründen." Das sei nämlich seine Hauptbeschäftigung. Seine Mode mache nur zehn Prozent seiner Tätigkeit aus. "Aber ich habe mir damit eine Marke und eine gewisse Bekanntheit geschaffen. Damit ist die Agenturgründung dann viel leichter", so Zimpel. Außerdem plant er hier Veranstaltungen und Workshops. "'Krach' war für mich ein Ansporn, schneller voran zu kommen." Die Eröffnung des Ladens soll voraussichtlich im Oktober stattfinden.

Förderpreis "KRACH – Kreativraum Chemnitz" Der Förderpreis soll dazu dienen, Unternehmen und Projekte der Kreativbranche aus ganz Europa in der Chemnitz anzusiedeln. Private und kommunale Immobilienunternehmen stellen für den Förderpreis mehrere Jahre kostenlosen Mietraum zur Verfügung. Die Gewinner erhalten darüber hinaus ein Startbudget von 2.500 Euro sowie Beratungen von Experten aus Wirtschaft, Recht und Marketing. Bis zu zehn Projekte pro Jahr sollen auf diese Weise gefördert werden.

Franziska Dörner in ihrem Laden "CoBo Lights & more". Bildrechte: MDR/Anett Linke

Bereits Ende September hat Franziska Dörner ihren Laden "CoBo Lights and More" auf der Theaterstraße eröffnet. "Bei mir ging es etwas schneller, da der Vermieter die Räume nicht selbst saniert hat. Das haben wir alles gemacht", erzählt sie. Zum Beispiel musste die abgehängte Decke abmontiert werden und die Wände neu tapeziert werden. Abgetrennt durch ein großes Regal befindet sich im hinteren Teil ihre Werkstatt. Hier entwirft und baut sie individuelle Lampen und weitere Wohnaccessoires.

Bisher ist sie zufrieden, wie der Laden läuft. "Ich habe keine Werbung gemacht. Es läuft alles über Mundpropaganda", sagt Dörner. "Die Öffentlichkeit durch 'Krach' hat mir natürlich sehr geholfen. Alleine wäre das nie gegangen." Neben den fertigen Lampen im Laden übernimmt sie Auftragsarbeiten. Jeder könne mit einem Gegenstand vorbeikommen, aus dem er eine Lampe gemacht haben möchte. Sie schaue dann, was möglich ist. Eins dieser Projekte ist, die Skistiefel von Skispringer Richard Freitag in eine Lampe zu verwandeln. Diese soll dann für einen guten Zweck versteigert werden.

Zukünftig möchte Dörner noch exklusiver werden und auch an Inneneinrichter und Architekten herantreten. Zudem möchte sie Workshops in ihrem Laden anbieten, bei denen man sich zum Beispiel eine eigene Kupferlampe bauen kann. Außerdem ist auch ein Onlinehandel geplant. Ihren Laden hat sie für drei Jahre mietfrei. Ob sie ihn danach behält, hängt auch davon ab, wie sich der Onlinehandel entwickelt. "'Krach' hat mir eine super Chance gegeben, mich auszuprobieren. Ich würde es immer wieder machen", so Dörner.

Der Arbeitsraum von Ulrike Sorge in der Maschinenspinnerei. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Im Gegensatz zu den anderen Gewinnern hat sich Ulrike Sorge nicht für eine Ladenfläche beworben. Die Theaterregisseurin suchte einen Arbeitsraum. Diesen hat sie im September 2018 in der Alten Maschinenspinnerei bezogen. Probleme gab es dabei nicht. "Der Vermieter hat mir drei Räume gezeigt und ich habe mir dann einen ausgesucht", erzählt sie. Das sei alles sehr unkompliziert gewesen. Einen Tag in der Woche hat sie für Bürotätigkeiten, wie Rechnungen schreiben und Akquise, reserviert. An den anderen Tagen nutzt sie ihren Raum zum Lesen und Ideen sammeln. "Zuhause gibt es ja immer Ablenkungen. Hier habe ich die Ruhe, kreativ zu sein", so Sorge.

Auch im Nachgang zum Wettbewerb fühlt sie sich gut betreut. Es gab zwei Treffen, um ihr bei den Themen "Wie vernetzt man sich?" und "Wie präsentiert man sich?" Tipps an die Hand zu geben. "Da ich im ersten Jahr meiner Selbständigkeit bin, hat mir das sehr geholfen." Ihren Raum hat sie für insgesamt drei Jahre mietfrei zur Verfügung. Das Startkapital hat Sorge auf die Seite gelegt, falls einmal Zeiten zwischen Projekten überbrückt werden müssen.

Aktuell arbeitet Ulrike Sorge an einem Jugendtheaterprojekt. Außerdem bereitet sie ein Livehörspiel und ein weiters Jugendtheaterprojekt für Januar vor. Zusätzlich bewirbt sie sich deutschlandweit als Theaterregisseurin. Bei "Krach" würde sie sofort wieder mitmachen. "Ich kann es nur jedem empfehlen."

Quelle: MDR/al