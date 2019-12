Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Chemnitzer Scharnhorststraße ist es am Abend zu einem Küchenbrand gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Hausbewohner mit Handfeuerlöschern erste Löschversuche unternommen, so dass das Feuer auf den Küchenbereich begrenzt blieb. Brandrauch hatte sich bereits im Treppenraum ausgebreitet, erklärte die Feuerwehr. 19 Bewohner seien rettungsdienstlich versorgt worden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer den Angaben zufolge schnell löschen. Für die Betroffenen und Verletzten habe man in der gegenüberliegenden Kaufhalle eine Sammelstelle eingerichtet. Dort sei die medizinische Erstversorgung erfolgt. Sechs Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Bis auf die Brandwohnung sind alle weiteren 35 Wohneinheiten wieder nutzbar, hieß es. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.