Am Sonnabendnachmittag haben Künstler in der Chemnitzer Innenstadt auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Rund 50 Zuschauer blieben auf dem Markt stehen, um den Tanzgruppen und Musikern zuzuschauen. Die Gründe für die Aktion waren vielfältig. "Künstler gehören zum Stadtbild von Chemnitz dazu", sagt Organisatorin Silke Markert. Sie wünscht sich, dass es in der Stadt einfacher wird, auf öffentlichen Flächen aufzutreten.