Seit Mittwoch steht ein buntes Glashaus auf dem Theaterplatz in Chemnitz. 15 Quadratmeter ist es groß und bis Sonntag die Heimat der Berliner Künstler "Kollektiv Eins" . 60 Stühle laden die Besucher ein, eine Weile oder auch die ganzen jeweils sechs Stunden zu verweilen. Die künstlerische Besetzung im öffentlichen Raum unter dem Titel "Ein Zimmer für sich allein" bezieht sich auf das gleichnamige Essay von Virginia Woolf.

Der Grundgedanke sei, das "Zimmer für sich allein" mit vielen Menschen zu teilen, erzählt Paula Thielecke vom "Kollektiv Eins". 30 Stunden lang werden die sechs Mitglieder des Kollektivs insgesamt den Theaterplatz bespielen. "Das Ganze ist einerseits ganz spontan und andererseits geplant", so Thielecke.

Wer die Aktion besucht, sollte sich auch auf skurrile Szenen einstellen. So stellten sich die Künstler am Mittwoch mit ihren Katzennamen, wie Erwin Samtpfote oder Schnurrbart vor und sprachen darüber, dass man sich bei der Lektüre gewisser Literatur in Katzen verwandeln würde.