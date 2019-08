In Chemnitz ist am Donnerstag das Kunst- und Kulturfestival "Begehungen" eröffnet worden. Bei der 16. Auflage stellen 19 internationale Künstler ihre Arbeiten aus - so viele wie noch nie. Austragungsort ist in diesem Jahr die ehemalige Braustolz Brauerei in Kappel. Damit soll der Ort wieder ins Gedächtnis gerückt werden. Das Festival steht unter dem Überbegriff "Rausch". Die Ausstellungen sind bis Sonntag geöffnet.