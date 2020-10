Der zweite Stadtrundgang in der Chemnitzer Innenstadt endete im Schillerpark am "Darm", einem Kunstwerk, das im Rahmen der "Gegenwarten"-Ausstellung entstanden ist. Für die Stadtführung wurde coronabedingt ein gemeinsamer Hausstand ausgewählt.

Der zweite Stadtrundgang in der Chemnitzer Innenstadt endete im Schillerpark am "Darm", einem Kunstwerk, das im Rahmen der "Gegenwarten"-Ausstellung entstanden ist. Für die Stadtführung wurde coronabedingt ein gemeinsamer Hausstand ausgewählt. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Eine Woche vor der Entscheidung, welche deutsche Stadt Kulturhauptstadt 2025 wird, hat sich Chemnitz vor der internationalen Jury präsentiert. Der Stadtrundgang fand, wie in allen Bewerberstädten, aufgrund der Corona-Pandemie digital statt. Im Einsatz waren mehr als 50 Akteure, sechs Kamerateams, zwei Kräne und eine Straßenbahn.

"Wir wollen tatsächlich mit den Menschen zusammen diese Kulturhauptstadt stemmen und deshalb gehen wir auch zu den Menschen und eben nicht in die Hochkulturhäuser oder in die großen Prunkbauten, sondern tatsächlich dorthin, wo die Menschen leben", sagt Zichner. "Und das ist - glauben wir - auch ein großer Pluspunkt unserer Bewerbung."

Der zweite Rundgang startet mittags am Stadthallenpark. Anja Richter, Kuratorin des Gunzenhauser Museums, führt auf Englisch durch die Stadt. Damit das Ganze auch den Eindruck einer richtigen Stadtführung macht, hat sie eine Gruppe dabei, der sie alles zeigen kann. Teil der Gruppe sind unter anderem Nina und Lotta Kummer von der Band "Blond". "Eigentlich war eine andere Gruppe geplant", erzählen sie. Coronabedingt sollte nun aber nur ein Hausstand dabei sein. "Wir sind eben eine große Familie", so Nina Kummer.

Vom Stadthallenpark geht es über das Karl-Marx-Monument zum Mosaik am Forum durch die Eingangshalle der Kunstsammlungen über den Theaterplatz bis hin zum "Darm" im Schillerpark, einem Kunstwerk das im Rahmen der "Gegenwarten"-Ausstellung entstanden ist. Dabei werden Richter und die Gruppe gefilmt und live an die internationale Jury übertragen. Außerdem werden zu bestimmten Themen kurze vorproduzierte Videos in die Übertragung geschnitten.