Seit 1985 wird regelmäßig der Titel "Kulturhauptstadt Europas" verliehen. Jeweils zwei oder drei europäische Städte tragen den Titel zeitgleich für ein Jahr. Mit der Initiative will die Europäische Union nach eigener Aussage unter anderem den Reichtum und die Vielfalt der Kulturen in Europa in den Mittelpunkt stellen. Sie soll weiterhin bei den Europäern das Gefühl stärken, einem gemeinsamen Kulturkreis anzugehören und kulturelle Beiträge zur Stadtentwicklung unterstützen.