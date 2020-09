"Kulturhauptstadt ist ein wichtiges Thema und wir haben das Gefühl, dass der Sport auch ein ganz wichtiges Thema in der Stadt Chemnitz ist", sagt Kai Winkler von der Radsport-Plattform "Fit 4 Bike". "Und da haben wir als Sportler überlegt, was können wir tun, um diese Kulturhauptstadtbewerbung zu pushen."

Am Sonntag soll das Buch an die Kulturstiftung der Länder übergeben werden. Neben Chemnitz kämpfen noch Magdeburg, Hannover, Nürnberg und Hildesheim um den Titel Kulturhaupstadt 2025. Am 28. Oktober will die Jury den Sieger des Wettbewerbs küren. Bei Gewinn des Titels rechnet die Stadt Chemnitz mit rund zwei Millionen Touristen im Jahr 2025 und steigenden Umsätzen im Einzelhandel. Außerdem würde der Titel Chemnitz und der Region neue positive Energie verleihen, so die offizielle Bewerbungswebsite der Stadt. Aus dem europäischen Kulturförderprogramm "Kreatives Europa" sind 1,5 Millionen Euro für die neue Kulturhauptstadt vorgesehen. Der Freistaat Sachsen will bis zum Jahr 2025 insgesamt 20 Millionen Euro Fördermittel bereitstellen.