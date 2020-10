Garagen als individuelle Werkstätten

"In einem unsere Projekte wollen wir 3.000 Garagen in der Region und ganz Europa öffnen", erzählt Oeser. Dabei gehe es zum einen um Fundstücke, die in den Garagen verborgen sind und zum anderen um die kreative Umnutzung.

Die Garage als Schatztruhe

Gemeinsam mit dem Figurentheater Chemnitz sollen aus den persönlichen Fundsachen und Geschichten kleine Figurentheater-Stücke entwickelt werden, die auf der Bühne einer mobilen Garage aufgeführt werden. Zugleich werden die Gegenstände und Stories via Instagram gesammelt, um auch digitale Geschichten zu erzählen.

Die "Garage der Autodidakt*innen"

In Zusammenarbeit mit der Bauhaus Universität Weimar soll eine Design- und Kunstschule für junge, enthusiastische Menschen entstehen. In der "Garage der Autodidakt*innen" sollen künstlerische Bildungsprogramme in den Bereichen Material und Werkzeuge, Farben und Kompositionen oder Kulturmanagement angeboten werden.

Einblick in das Bidbook 2 der Chemnitzer Kulturhauptstadtbewerbung Bildrechte: Stadt Chemnitz

Parade der Apfelbäume

Für die "Parade der Apfelbäume" sollen 4.000 Apfelbäume von 2.000 verschiedenen Sorten quer durch ganz Chemnitz gepflanzt werden. Jeder einzelne Baum soll von einer Patin oder einem Paten gesponsert und gepflegt werden, der dort auch internationale Gäste empfängt und Gastgeber oder Gastgeberin für kulturelle Events wird. Verschiedene Events vom Apfelblütenfest bis zum Slow Food Movement mit den besten Apfelkuchenrezepten sollen das Thema begleiten. Außerdem soll die interaktive Gaming-App "Go Apple go", die auf Pokémon Go basiert, entwickelt werden und Bildungsaspekte über Nachhaltigkeit, Ressourcen und Migration bieten.

Die Autodidakten

Die Kunstsammlung Chemnitz widmet von 2022 bis 2025 Autodidakten und Autodidaktinnen eine große Ausstellungsserie: von Frida Kahlo über Henry van de Velde bis Edvard Munch. In allen drei Ausstellungen soll mit Künstlicher Intelligenz experimentiert werden. Begleitend soll es ein Künstler-in-Residenz-Programm im Bereich der bildenden Künste, der Musik, der Literatur und des Films geben. Die Residenz ist ab 2021 zweimal jährlich für drei Monate geplant.

Europäische Friedensfahrt