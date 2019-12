Kunstministerin Eva-Maria Stange gratulierte der Stadt Chemnitz zum Sprung in die nächste Bewerbungsrunde. Chemnitz habe die Chance, Vielfalt, Reichtum und historische Verwurzelung des europäischen Gedankens in ganz Sachsen zu zeigen, sagte Stange. Zur Vorentscheidung am Donnerstag waren Bürger ins Dresdner Hygienemuseum sowie in den Stadtverordnetensaal im Chemnitzer Rathaus eingeladen. Dort wurde die Entscheidung live übertragen. Auch im Zittauer Rathaus können Gäste eine Übertragung im Rathaus verfolgen.