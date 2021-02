In Chemnitz haben am Sonnabend mindestens 1.000 Menschen gegen die Corona-Politik von Bund und Land demonstriert. Die Polizei sperrte die Kundgebungsfläche vor dem Karl-Marx-Monument vor Veranstaltungsbeginn mit einem Großaufgebot ab. Etwa 500 Demonstranten waren mit einem Autokorso von Zwickau nach Chemnitz gekommen. Die Polizei wies weitere Teilnehmer mit Verweis auf die erreichte zulässige Teilnehmerzahl ab.

Obwohl der Kundgebungsaufruf auch von offenbar rechten Gruppen in sozialen Netzwerken verbreitet wurde, waren Teilnehmer der Szene nur vereinzelt auf dem Areal auszumachen. Das Altersspektrum der Teilnehmer reichte von jungen Familien mit Kindern bis zu älteren Menschen. Teilnehmer der Demonstration sagten einem MDR-Reporter, dass es ihnen um die Zukunft ihrer Kinder und die Angst um die eigene Existenz gehe. Eine Demonstrantin sagte, sie zweifle keinesfalls an Corona, dafür aber an der Wirksamkeit der Maßnahmen gegen die Pandemie. "Wir brauchen eine breitere Diskussion darüber, wie wir die Pandemie besiegen. Oder besser, wie wir damit leben können." Ein anderer Kundgebungsteilnehmer ergänzte, dass er die Salamitaktik bei den Corona-Maßnahmen ablehne. "Wir starren schon zu lange nur auf die Zahlen. Die Politik muss mit den Menschen reden, die alle nach Wegen suchen, mit Corona fertig zu werden."