Seit einiger Zeit tauchen im Chemnitzer Stadtbild Neuerungen auf, die die Anwohner verwundern und Diskussionen und Kritik hervorrufen. Ein Auto im Schlossteich, ein großes Holztor am Ende der Brückenstraße, ein großer Schriftzug an der Chemnitz Plaza an der Zentralhaltestelle. All diese Dinge sind Teil der Kunstausstellung "Gegenwarten" im öffentlichen Raum der Stadt Chemnitz. Dabei sollen bis zum 25. Oktober Projekte von 20 Künstlern und Künstlerinnen gezeigt werden.

Chemnitz wird international

"Die Ausstellung 'Gegenwarten' ist eine wichtige Etappe der Kulturhauptstadtbewerbung der Stadt Chemnitz", sagt Frédéric Bußmann, Generaldirektor der Kunstsammlungen Chemnitz. "Das Projekt unterstreicht auch den Willen der Stadt, internationale Projekte ausrichten zu wollen und zu können." Ausgehend von gegenwärtigen Situationen sollen die künstlerischen Arbeiten sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft von Chemnitz verweisen. Kritische Diskussionen seien normal bei so einem Projekt, so Bußmann.

"Die Zeit ist reif für Chemnitz, als Kunststadt für moderne Kunst auch international zu werden. Sowohl was die ausgewählten Künstler angeht, als auch die Ausstrahlung der Stadt", sagt Baubürgermeister Michael Stötzer über das Kunstprojekt. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung findet am Sonnabend im Stadthallenpark statt. Dort soll es dann auch Führungen zu den einzelnen Werken geben.

Die Ausstellung 'Gegenwarten' hat sich zum Ziel gesetzt, Chemnitz für die Chemnitzer Bevölkerung neu erlebbar zu machen, neu entdeckbar zu machen, an Orten, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind und die damit neu, genaugenommen damit neu entdeckt werden können. Das ist eigentlich eine Entdeckung der Stadt. Florian Matzner, Kurator

Die Künstlerinnen Anetta Mona Chişa und Lucia Tkáčová beim Bau ihrer Skulptur. Bildrechte: Roman Mensing

Karl-Marx-Darm als Skulptur

Die Künstlerinnen Anetta Mona Chişa und Lucia Tkáčová haben eine besondere Skulptur geschaffen, die auf der Wiese im Schillerpark neben dem Hotel Chemnitzer Hof zu sehen ist. Die Skulptur stellt den Darm von Karl Marx dar, in den passenden Proportionen zum Karl-Marx-Kopf in der Brückenstraße.