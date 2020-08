Das Auto ist ein Teil der Kunstausstellung "Gegenwarten" im öffentlichen Raum der Stadt Chemnitz. Dabei sollen Projekte von 20 Künstlern und Künstlerinnen gezeigt werden. Im Stadtbild finden sich neben dem Auto schon zwei weitere Projekte. Ein Holztor wurde am Ende der Brückenstraße aufgestellt und der Fußgängertunnel, die sogenannten Bazillenröhre am Hauptbahnhof, wurde in lila gestrichen. Am Donnerstag wollen die Kunstsammlungen in einer Pressekonferenz über die Hintergründe der Kunstaktionen informieren.