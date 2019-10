Am Landgericht Chemnitz wird ab Dienstag der Mord an einem 20-Jährigen in Chemnitz verhandelt. Angeklagt ist ein 28-jähriger Bekannter des Opfers. Er wird verdächtigt, den jungen Mann im Sommer 2017 mit einem Zimmermannshammer in den ehemaligen Wanderer-Werken heimtückisch erschlagen zu haben.