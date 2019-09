Als die Anfrage kam, in Chemnitz aufzulegen, habe er direkt zugesagt. "Ich war noch nie vorher in Chemnitz, habe aber tolle Erfahrungen in Leipzig gemacht", sagt Eidinger. Seine Entscheidungen als DJ treffe er aus dem Moment heraus. Er wisse vorher nicht, was er spielt. "Ich finde, es ist ein Manko, dass DJs so mit sich beschäftigt sind", sagt er. "Es ist fast ein autistischer Moment und ich möchte es eher gemeinsam mit den Leuten erleben." Bedienen wolle er, wenn möglich, jedes Genre.