Nach der Brandstiftung in einem Lokal in Chemnitz hat das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt und erneut um Hinweise gebeten. Die Ermittler erhoffen sich mehr Informationen zum Brand im "Mangal" in der Chemnitzer Innenstadt vor zwei Jahren. In das türkische Lokal waren am 18. Oktober 2018 gegen 2:20 Uhr mehrere Unbekannte eingedrungen und hatten Feuer im Gastraum gelegt. 15 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Durch den Brand war ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.