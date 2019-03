Lkw-Führerhaus bei Explosion an der A4 zerstört

Bei einer Explosion auf einem Autobahnrastplatz an der A4 bei Chemnitz ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass sich der 38-Jährige in seinem Lkw auf dem Rastplatz Auerswalder Blick am Sonntagmittag ein Essen zubereiten wollte. Dabei kam es zur Explosion, bei der das Führerhaus zerstört und dessen Dach abgerissen wurde. Der Lkw-Fahrer erlitt schwere Brandverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Lkw, der neben neben dem explodierten Laster abgestellt war, wurde laut Polizei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Zur genauen Ursache des Unglücks und zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.