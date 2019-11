Ein Unfall sorgt seit dem Morgen auf der Autobahn 4 zwischen den Anschlüssen Chemnitz-Ost und Frankenberg für Behinderungen. Die Fahrtrichtung Dresden sowie die linke Gegenspur sind derzeit wegen der Bergungsarbeiten erneut gesperrt. Zuvor war der Verkehr auf der rechten Spur am Unfall vorbeigeleitet worden. Aktuell gibt es auch auf den Umleitungsstrecken Behinderungen.



Wie die Polizei mitteilte, war am Morgen ein Lkw auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten, in die Mittelleitplanke gefahren und umgekippt. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.



In der Nacht hatte es im Vorgland, Erzgebirge und Erzgebirgsvorland geschneit. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios lagen in den betroffenen Gebieten am Morgen noch zwischen einem und drei Zentimeter Schnee.