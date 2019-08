Kurz vor Weihnachten im Jahr 2017 fing alles an. Die damals 13-jährige Janice Schmelzer war auf dem Weg, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, als ihr ein frierender Obdachloser auffiel. "Vorher war mir das nie so aufgefallen, aber dann wollte ich helfen", sagt sie. Anstatt Geschenke für Familie und Freunde kaufte sie eine Mütze, Handschuhe, einen heißen Kaffee und eine Bratwurst und schenkte alles dem Obdachlosen. "In diesem Moment ist mir aufgefallen, in was für einem Luxus wir alle leben und das manche nicht mal das Nötigste haben. Das hat mich zum Umdenken gebracht."